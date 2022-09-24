2022/09/24 | 10:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعتقد الناس أن تساقط الشعر يصيب الرجال فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلومات هامة عن تساقط الشعر لدى النساء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلومات هامة عن تساقط الشعر لدى النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).