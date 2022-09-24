2022/09/24 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن أحدث المعلومات المتعلقة باسباب وفاة الشابة مهسا أميني، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات والادلة الطبية تثبت بأنها لم تتعرض للضرب والعنف.وقال وحيدي في حوار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الإيرانية تكشف آخر مستجدات قضية مهسا أميني المركز الخبري الوطني.

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