الرافدين يعلن منح قروض لانشاء وتأهيل مشاريع استثمارية وسكنية

2022/09/24 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين،اليوم السبت، منح قروض لبناء وإنشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إنه “تم تمويل عدد من المشاريع […]

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