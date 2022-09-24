دراسة: أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم يبعد خطر داء السكري

2022/09/24 | 10:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتطلب مرض السكري من النوع الثاني، مثل جميع أشكال مرض السكري، إدارة دقيقة لمستويات السكر في الدم من أجل منع ظهور مضاعفات.ومن بين أفضل الطرق للتحكم في نسبة السكر في الدم، اتباع نظام غذائي يتضمن بعض الفواكه والخضروات الفعالة بشكل خاص.ويمكن الوقاية من مرض السكري عن طريق الجمع بين نظام غذائي […]

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