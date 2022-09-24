مقتدى الصدر يدعو الى شهر للتصالح بين المسلمين وترك التصريحات الطائفية

2022/09/24 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى شهر للتصالح بين المسلمين وترك التصريحات الطائفية.وكتب الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر: ان “علماء الإسلام لم يتفقوا على تاريخ موحد لوفاة الرسول؛ كما هو الحال في ولادته أيضاً، إلا … Readmore

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