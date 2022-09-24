2022/09/24 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما أصدر ديوانه "الفرح ليس مهنتي" في العام 1970، كتب الشاعر السوري محمد الماغوط: "أنا نبي لا ينقصني إلا اللحية والعكاز والصحراء".وكأنه كان يتنبأ بما سيحدث للمواطنين اللبنانيين اليوم، وهم يعيشون تحت وطأة أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية متصاعدة ومترابطة كسلاسل قيود تطوق الكرامة وتهين الإنسانية، وتدفع إلى مكابدة مرارة الانكسار والاستسلام الكامل للهزيمة النفسية الداخلية، بدل التمرد على واقع التدجين والإذلال والخوف.

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