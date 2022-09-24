العطا ورئيس مجلس محافظة عمان يبحثان تعزيز التعاون المشترك

2022/09/24 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، اليوم السبت، مع رئيس مجلس محافظة العاصمة ممثل مجالس محافظات المملكة الأردنية الهاشمية المهندس أحمد مروان، سبل تعزيز التعاون المشترك.وذكر بيان للمكتب الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "العطا وخلال لقائه رئيس مجلس محافظة عمان، في العاصمة الأردنية ، بحضور القائم بالأعمال في السفارة العراقية منيف علي حسين ناقش نظام اللامركزية الإدارية، التي بدأ العراق بتطبيقه بعد تشريع قانون المحافظات لسنة 2008، وأهمية ترسيخه في الدول العربية، فضلاً عن مناقشة القانون وكيفية تعامل مجالس المحافظات مع المحافظة (الحكومة المحلية) في تطبيق القوانين".وأشار العطا إلى "أهمية إقرار المشاريع من قبل مجلس المحافظة، على أن تتكفل المحافظة والدوائر التنفيذية بتنفيذها"، مبيناً أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الطيبة التي تربط الحكومتين والشعبين الشقيقين، وأطر التنسيق والتعاون التي تجمعهما على مر التاريخ ومناقشة القضايا والأهداف المشتركة".

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