2022/09/24 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط العقود والمُستندات الخاصَّة بقيام وزارة الصحَّة بشراء كميَّاتٍ كبيرةٍ من جهاز ماسك سيباب (cpap) (قناع وجه) صيني المنشأ، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك الكميَّات بلغت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: هدر للمال العام في عقود شراء أجهزة طبية بــ 24 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

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