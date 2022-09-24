عودة مهرجان البيرة

2022/09/24 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد أكبر مهرجان لشرب البيرة في العالم بعد عامين من التوقّف، لكنّ سياسيّي إحدى الدول الآسيوية لا يزالون يعارضون ذلك، والسبب لا يتعلّق بالجائحة.

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