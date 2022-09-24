غلق مفاجئ لجسر الجمهورية وسط بغداد دون معرفة الاسباب

2022/09/24 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اغلقت القوات الامنية، صباح اليوم السبت، جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني، لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اغلقت جسر الجمهورية وسط بغداد بشكل مفاجئ دون معرفة الاسباب".

يشار الى ان جسر الجمهورية هو المؤدي الى بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، حيث كان اخر اقتحام من قبل المتظاهرين عن طريق هذا الجسر.

وشهد الجسر قبل عدة ايام قيام الجهد الهندسي التابع لعمليات بغداد بعملية نصب بوابات حديدية عملاقة، لكن وبسبب توجيهات اصدرها القائد العام للقوات المسلحة تم الغاء نصب البوابات، وفقا لمصادر امنية.

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