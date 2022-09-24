اعتقال 3 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من كيلو ‏غرام من الكرستال في بغداد

2022/09/24 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 3 متاجرين بالمواد المخدرة بحوزتهم أكثر من كيلو ‏غرام من مادة الكرستال في بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن ‏القانون من تجار ‏ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية ‏مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب الأمن الوطني، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين ‏مطلوبين وفق أحكام المادة 28 (مخدرات ) في منطقة (الإعلام)".واضافت انه "تم ضبط بحوزتهم 1040 غرام من مادة ‏الكرستال المخدرة، و أدوات للتعاطي مختلفة الانواع ومبلغ مالي قدره 200 دولار أمريكي، ومبلغ مالي اخر قدره ‏‏378.000 الف دينار عراقي".واشارت القيادة الى انه "تم تسليمهم مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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