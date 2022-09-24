2022/09/24 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداداعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على 3 متاجرين بالمواد المخدرة بحوزتهم أكثر من كيلو غرام من مادة الكرستال في بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب الأمن الوطني، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 28 (مخدرات ) في منطقة (الإعلام)".واضافت انه "تم ضبط بحوزتهم 1040 غرام من مادة الكرستال المخدرة، و أدوات للتعاطي مختلفة الانواع ومبلغ مالي قدره 200 دولار أمريكي، ومبلغ مالي اخر قدره 378.000 الف دينار عراقي".واشارت القيادة الى انه "تم تسليمهم مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من كيلو غرام من الكرستال في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من كيلو غرام من الكرستال في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 3 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من كيلو غرام من الكرستال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).