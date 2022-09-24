2022/09/24 | 11:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بإغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، بأن السلطات الأمنية العراقية قامت بإغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد لأسباب غير معروفة.

هذا وقامت السلطات ذاته قبل عدة ايام على نفس الإجراء ولكن بعدها سرعان ما أعادت فتحه مرة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد بشكل مفاجئ دون معرفة الاسباب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد بشكل مفاجئ دون معرفة الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).