قائد بالبيشمركة يكشف آخر تطورات التنسيق المشترك مع الدفاع العراقية

2022/09/24 | 11:28 - المصدر: وكالة خبر

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أكد قائد عسكري في البيشمركة اليوم السبت، استكمال جميع إجراءات تشكيل لوائي التنسيق المشترك بين الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة، فيما عزا تأخر نشرهما والشروع بالمهام الأمنية الى التخصيصات المالية وآليات الانتشار المختلط .

وقال معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء محمد رستم محمد إن البيشمركة سلمت اللواء 20 من البيشمركة الى وزارة الدفاع واكملت جميع إجراءات الإعداد والتدريب، مبينا ان اللواء يتألف من 4 أفواج تنتشر في الفراغات الشاغرة الممتدة في المناطق المتنازع عليها.

وأضاف، أن وزارة الدفاع الاتحادية شكلت لواء آخراً بنفس التعداد الا ان عدم وجود تخصيصات وتمويل مالي أخر إطلاق خطط التنسيق المشترك ومعالجة الفراغات الأمنية الممتدة من اطراف خانقين في ديالى الى حدود قضاء سنجار، لافتا إلى أن خطة التنسيق المشترك بانتظار إقرار الموازنة الى جانب وعود وزارة الدفاع والقيادات الأمنية بحل مشاكل التمويل المالي”

وأوضح أن توزيع المهام الإدارية للألوية والافواج والسرايا تتم بالتناصف بين الدفاع والبيشمركة بحسب الاتفاقات بين الطرفين، فيما لم تحدد آليات الانتشار المختلط للبيشمركة والدفاع حتى الآن .

وأشار القائد العسكري الى سيطرة البيشمركة على اغلب الفراغات الشاغرة ضمن محاورها الأمنية الثمانية بين كوردستان والمحافظات الاخرى

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