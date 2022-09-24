النزاهة: هدر للمال العام في عقود شراء أجهزة طبية

2022/09/24 | 11:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط العقود والمُستندات الخاصَّة بقيام وزارة الصحَّة بشراء كميَّاتٍ كبيرةٍ من جهاز ماسك سيباب (cpap) (قناع وجه) صيني المنشأ، مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك الكميَّات بلغت (24,050,000) دولارٍ أمريكيٍّ.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بقيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، الذي انتقل إلى وزارة الصحة – شركة كيماديا، بضبط أصل ثلاثة عقود لشراء أجهزة ماسك، مُوضحةً أنَّ العقد الأول يخصُّ دائرة صحَّة ميسان بقيمة (5,200,000) دولارٍ، والعقد الثاني خاصُّ بدائرة صحَّة النجف تبلغ قيمته (9,100,000) دولارٍ، فيما يعود العقد الثالث البالغة قيمته (9,750,000) م دولار لدائرة صحَّة المثنى.

وأضافت الدائرة أنَّه تمَّ تجهيز دوائر الصحَّة في مُحافظات صلاح الدين والمُثنى والنجف بــ (350,000) قناعٍ لكلٍّ منها، فيما تمَّ تجهيز دائرة صحَّة ميسان بــ (200,000) قناعٍ، مُنوِّهةً بأنَّ بعض المُستشفيات في تلك المحافظات رفضت تسلُّم الكميَّات الكبيرة من الأقنعة؛ لعدم الحاجة إليها، الأمر الذي تسبَّب بحصول هدرٍ كبيرٍ في المال العام.

يذكر أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت عن تنفيذ عدَّة عمليَّات في المُحافظات لضبط أجهزة ماسكٍ، حيث ضبطت في المثنى (160,000) جهاز، إضافة إلى تجهيز (250,000) جهازٍ في كربلاء؛ ممَّا أدَّى إلى هدر (8,493,750,000) دينارٍ، أمَّا في محافظة صلاح الدين، فقد أصدرت المحاكم المُختصَّة أمراً باستقدام المُدير العام لدائرة الصحَّة في صلاح الدين سابقاً؛ لقيامه بتجهيز كـميَّاتٍ كبيـرةٍ من أجهـزة سيـباب بقيـمة (7,238,400,000) ديـنـارٍ دون الحاجة الفعلية لها.

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