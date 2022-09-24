شاهد بالفيديو.. تأثير التظاهرات في إيران بشكل مباشر على العراق !

2022/09/24 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hm0zLLEqp0U

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