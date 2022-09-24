ملامح صفقة بموجب نصائح دولية وضغوط داخلية وتفاهمات خلف الطاولة

2022/09/24 | 11:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: يصرّ الإطار التنسيقي على ترشيح محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، فيما...

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