عقود فاسدة لشراء أجهزة طبية بــ 24 مليون دولار

2022/09/24 | 11:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، 24 ايلول، 2022، أن وزارة الصحَّة...

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