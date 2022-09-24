القبض على 12 مطلوب قضائياً بينهم متهم بتجارة الأعضاء البشرية

2022/09/24 | 11:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُلِّم الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة.

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