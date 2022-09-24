اليوم .. النفط يواجه غاز الشمال سلوياً

2022/09/24 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوي يحل النفط عصر اليوم ضيفاً على غاز الشمال ضمن التجمع الأول في دوري السلة الممتاز المقام في كركوك وهي المباراة الثالثة لغاز الشمال بعد لقائه مع الكرخ والجوية .وتفوق غاز الشمال في أول مباراتين على الكرخ بنتيجة( 94 -85) وعلى الجوية (111-105).وقال مدرب غاز الشمال طلال حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم السبت، أن " مواجهة النفط مهمة بالنسبة لفريقنا وهو يلاقي أحد فرق المقدمة في دوري السلة العراقي مؤكداً صعوبة المهمة في ظل الضغط البدني الذي يعاني منه الفريق ".وأضاف أن "الفوز في أول مباراتين منحنا الدافع المعنوي لتحقيق الأفضل في منافسات الدوري إلا أن ضغط المباريات والجهد الذي يتعرض له اللاعبون كبير جداً لخوض ثلاث مباريات في مدة لا تتجاوز(72) ساعة ، في المقابل سيدخل الفريق الضيف الى المباراة بعد أن أخذ الوقت الكافي للتحضير بشكل أمثل ".وتابع أن "ما حققه فريقنا خلال المباراتين السابقتين يعد انجازاً كبيراً لم يتحقق من قبل على الرغم من اعتمادنا على اللاعبين الشباب وبإمكانيات مالية بسيطة جداً"، منوها بأن "الفريق لم يدخل معسكراً تدريبياً واقتصرت تدريباته على الإعداد الداخلي في كركوك الا أن النتائج فاقت التوقعات وجعلت فرق المقدمة تعيد حساباتها قبل مواجهتنا ".

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