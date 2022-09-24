2022/09/24 | 12:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5vD3h-jaexc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق الجمعة .. كلمة السر التي تجمع فقراء مدينة البرتقال تقرير - عبدالله الباش) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق الجمعة .. كلمة السر التي تجمع فقراء مدينة البرتقال تقرير - عبدالله الباش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).