مركز الحياة البرية يرحب بالحيوان الجديد.. قابل أكثر الذئاب المهددة بالانقراض في العالم

2022/09/24 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنه يوم تاريخي لمراقبي الحياة البرية في مركز كولورادو وولف والحياة البرية، حيث رحّبوا بأول ذئاب الولاية الحمراء.ما هي جهود الحفظ المبذولة للمساعدة في حماية هذا الحيوان النادر، أكثر الذئاب المهددة بالانقراض في العالم؟

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