2022/09/24 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل نحو 165 صهريج نفط من العراق إلى الأردن بعد استئناف تحميل النفط العراقي المورّد للأردن، عقب انتهاء الجانب العراقي من إجراءات لوجستية، وفق نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل ذيابات، السبت.

وقال ذيابات وهو مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن إن “الصهاريج وصلت مصفاة البترول في الزرقاء”، مشيرا “لوجود تنسيق أردني عراقي مستمر وتسهيل للإجراءات على الحدود بين البلدين”.

وأضاف، أن “الاستئناف عاد كما هو متفق عليه وبدأنا الأسبوع الماضي عملية التوريد وعدنا للآلية السابقة وهي معدل 40 صهريج يوميا، وتوقف التوريد نحو 3 شهور التوريد من العراق لأسباب لوجستية انتهت” وفق ذيابات”.

وأشار ذيابات إلى “وجود تواصل مع السفارة الأردنية في بغداد والعراقية في عمان لتسهيل الإجراءات كافة”.

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الاثنين الماضي، استئناف تحميل النفط العراقي المورّد للأردن، بعد انتهاء الجانب العراقي من إجراءات لوجستية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يعلن تسلم 165 صهريج نفط من العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يعلن تسلم 165 صهريج نفط من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).