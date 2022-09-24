المغرب.. القبض على مدرس اغتصب إحدى تلميذاته القاصرات

2022/09/24 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، الجمعة، مدرسا في مدينة القصر الكبير، شمال غربي البلاد، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" الإخباري.

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