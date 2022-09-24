2022/09/24 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوّت مناطق خاضعة لسيطرة الكرملين في شرق وجنوب أوكرانيا لليوم الثاني السبت على ضمّها إلى روسيا، في استفتاء وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه “صوري”.وبدأ الجمعة الاستفتاء بشأن إن كان يتعيّن على روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، ليزيد المخاطر … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية إلى روسيا وسط تنديد دولي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية إلى روسيا وسط تنديد دولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).