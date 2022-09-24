بولندا توزع حبوب اليود مجاناً على المواطنين؛ لمواجهة كارثة نووية محتملة

2022/09/24 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الداخلية البولندية أقراص اليود على رجال الإطفاء في شتى أنحاء البلاد، وسط القتال الدائر حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.وقالت الوزارة إنه جاري العمل على تجهيز كميات كافية من أقراص يوديد البوتاسيوم … Readmore

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