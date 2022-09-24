شرطة البصرة: القبض على 70 متهماً بقضايا متنوعة

2022/09/24 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت شرطة البصرة اليوم السبت، ممارسات أمنية خلال ‏الـ ٢٤ ساعة الماضية.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “نفذت مديرية شرطة محافظة البصرة بتشكيلاتها كافة حملة أمنية لتنفيذ أوامر القبض بحق مطلوبين للقضاء أثمرت عن إلقاء القبض على (٧٠) متهماً مطلوبين قضائيا صادرة بحقهم أوامر قبض وفق مواد جنائية مختلفة”.واضافت “وتم […]

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