86 قتيلا في حادث غرق قارب للمهاجرين قبالة سوريا

2022/09/24 | 12:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال التلفزيون الرسمي السوري، السبت، 24 ايلول، 2022، إن عدد قتلى...

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