2022/09/24 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد مؤقتاً

منذ ساعتين

النزاهة: هدر للمال العام في عقود شراء أجهزة طبية بــ 24 مليون دولار

منذ 15 ساعة

إصابات إثر هجوم بالسكاكين و”السواطير” شمالي بغداد

منذ 18 ساعة

القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في كركوك

منذ 20 ساعة

إطلاق صافرات الإنذار في مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الأميركية ببغداد

منذ 21 ساعة

إخماد حريق في معمل لتعبئة المياه بالرميثة

منذ يوم واحد

هيئة النزاهة تنفذ أربع عمليات ضبط في دوائر صحة النجف الأشرف

منذ يوم واحد

الأمن الوطني يعلن إلقاء القبض على شخص نشر مقطعاً يهدد فيه السلم المجتمعي

منذ يوم واحد

مقتل داعشي حاول التسلل إلى الأنبار

منذ يومين

القبض على متهمين اثنين نفذا أكثر من 50 عملية سطو مسلح في الديوانية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل إرهابيين اثنين في الطارمية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل إرهابيين اثنين في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).