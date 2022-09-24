الوفد الخليجي يصل البصرة

2022/09/24 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد الاتحاد الخليجي بكرة القدم، إلى محافظة البصرة صباح اليوم السبت.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الأمين العامّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم محمد فرحان ومستشار محافظ البصرة عقيل طالب، استقبل اليوم السبت في مطارِ البصرة وفدَ اتحاد كأس الخليج العربيّ في زيارةٍ تستمرُ حتى الـ ٢٧ من الشهرِ الحالي”.

وأضاف ان “زيارة الوفد ستشمل الاطلاعَ على آخر الأعمالِ الجاريّة في ملعبِ الميناء الدوليّ، وكذلك زيارة المدينة الرياضيّة وملحقاتها”.

ومن المقرر ان تكون هذه الزيارة حاسمة لإقامة البطولة رسمياً في العراق.

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