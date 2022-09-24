قائد عمليات بغداد يعلن قتل إرهابيين اثنين في الطارمية

2022/09/24 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم ، اليوم السبت، عن قتل إرهابيين اثنين في الطارمية.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "القوات الأمنية التابعة للواء مشاة 59 التابع للفرقة السادسة تمكن من قتل إرهابيين اثنين في منطقة الطارمية شمالي بغداد"، لافتاً إلى أن "القطعات ما زالت في المكان للقيام بعمليات التفتيش والتطهير".

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