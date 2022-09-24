قائد عمليات بغداد للسومرية: مقتل إرهابيين اثنين في الطارمية

2022/09/24 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم السبت، تفاصيل الهجوم الإرهابي على الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال سليم لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من قتل ارهابيين اثنين في الطارمية ضم نبستان البو حوسة، من قبل ل مش٥٩ فق٦ قيادة عمليات بغداد"، مبينا ان "القطعات لا زالت في المكان تقوم بالتفتيش والتطهير".

بدوره كشف أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "الحصيلة الناتجة عن العملية أسفرت لغاية الان اثنين مصابين احدهم ضابط برتبة ملازم اول".

وتتعرض القطعات الامنية في منطقة الطارمية شمالي بغداد، الى اعتداءات ارهابية متكررة، من قبل عناصر داعش الارهابي، مستغلة المناطق الزراعية الكبيرة والشاسعة.

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