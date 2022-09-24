الاتحاد الوطني يكشف عن خيارات العراق للرد على الانتهاكات التركية المتكررة

2022/09/24 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

طالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية برد حقيقي على تكرار الانتهاكات التركية.

وقال صمد لـ (بغداد اليوم) إنه "في السابق تهاونت الحكومات المتعاقبة مع أنقرة بحجة العلاقات الاقتصادية، ولكن في الوقت الحالي أصبح الأمر غير ممكن إطلاقا بسبب تكرار الاعتداءات التركية بشكل يومي وتسببها بضحايا".

وأضاف أن "العراق يحتاج للقيام بإجراءات صارمة أهمها العلاقة التجارية، وثانيا الطرق الدبلوماسية، وسحب السفراء"، مبيناً أن "عدم القيام بتلك الخطوات، شجع تركيا على الاستمرار بعدوانها وانتهاكاتها على الأراضي العراقية".

وتستمر العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي العراقية ضد حزب العمال الكردستاني، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية، امس الجمعة، مقتل أحد عسكرييها خلال اشتباكات مع من تصفهم أنقرة بالإرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن "القتيل برتبة رقيب، وقتل اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاشتباكات في شمال العراق.

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