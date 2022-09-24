بالصور.. تفاصيل جديدة بشأن التعرض الداعشي في الطارمية شمالي بغداد

2022/09/24 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، مقتل ارهابيين اثنيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر قائد العمليات احمد سليم في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز عمليات بغداد تمكنت من قتل ارهابيين اثنين في قضاء الطارمية / بستان البو حوسة".وأكد "استمرار القطعات في عمليات التفتيش والتطهير بداخل القضاء".

وافاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم السبت، باستشهاد جندي وإصابة 2 آخرين بينهم ضابط بتعرض شنّه داعش الإرهابي، في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الجيش العراقي صد تعرضاً لداعش على نقطة أمنية بمنطقة اليابس في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".واضاف ان "الهجوم تم بقنابل يدوية واسفر عن استشهاد جندي وإصابة 2 آخرين بينهم ضابط برتبة مقدم".ويشهد قضاء الطارمية بين الفترة والاخرى عمليات تفتيش ومداهمة للبحث عن خلايا داعش التي تنشط في مناطق القضاء.



الأمر الذي دفع عدد من المواطنين الى توجيه دعوة للقوات الأمنية بمسك القضاء قدر الامكان للسيطرة على الخروقات المتكررة هناك.

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