وفد اتحاد كأس الخليج يصل البصرة لمتابعة الأعمال الجارية في المدينة الرياضية

2022/09/24 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

وصل وفد اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم السبت، في زيارة تستمرُ حتى الـ 27 من الشهرِ الحالي الى محافظة البصرة، لمتابعة الأعمال الجارية في المدينة الرياضية الحاضنة لبطولة خليجي 25.

وذكر المكتب الاعلامي لأمينُ العامّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استقبل الأمينُ العامّ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم "محمد فرحان" ومستشار محافظ البصرة "عقيل طالب"في مطارِ البصرة وفدَ اتحاد كأس الخليج العربيّ في زيارةٍ تستمرُ حتى الـ 27 من الشهرِ الحالي".

وأضاف أن "زيارة الوفد تشملُ الاطلاعَ على آخر الأعمالِ الجاريّة في ملعبِ الميناء الدوليّ، وكذلك زيارة المدينة الرياضيّة وملحقاتها".

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