نائب يطالب المالية بكشف المسؤولين عن فقدان أكثر من 800 مليون دولار

2022/09/24 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالكشف عن المبالغ (الامانات) التي تم استلامها من قبل إدارة الهيئة العامة للضرائب.

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