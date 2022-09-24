الحلبوسي: هناك تشظي واضح للقوى السياسية والجميع تبنى حكومة الكاظمي

2022/09/24 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان هناك تشظي واضح للقوى السياسية وهناك تشظي لرؤى القوى السياسية وكل قوة لديها برنامج واليات مستقلة، فيما اشار الى ان الجميع سيكون داعماً لحكومة مصطفى الكاظمي ولجميع قراراتها.وقال الحلبوسي: ان “عام 2020 … Readmore

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