بعد تشريع المساكنة وإيجار

2022/09/24 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت سلطات دبي من جميع ملاك ومستأجري العقارات السكنية تسجيل جميع القاطنين لديهم في القارات خلال أسبوعين بحد أقصى دون توضيح الأسباب وراء هذه الخطوة.

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