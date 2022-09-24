تراجع عدد من يموتون بمرض السرطان أكثر من أي وقت مضى.. ما السبب؟

2022/09/24 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتراجع عدد الأشخاص الذين يموتون جرّاء مرض السرطان في الولايات المتحدة، وسجّل عدد الناجين ارتفاعًا أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لتقرير جديد.ما هي معدلات أنواع مرض السرطان التي شهدت انخفاضًا أكبر بمعدل الوفاة، وما سبب ذلك؟

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