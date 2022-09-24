أكراد إيرانيون في كردستان العراق يسكنهم الخوف إثر الاحتجاجات في بلدهم

2022/09/24 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنجوين (العراق)-(أ ف ب) – منذ أيام، تشهد إيران تظاهرات هتف فيها الشباب “الموت للديكتاتور” وحرقوا صور المرشد الأعلى، لكن الحديث عن هذه الاحتجاجات وعن قمعها، يبقى أمراً صعباً حتى بالنسبة للإيرانيين الذين يعبرون الحدود يومياً إلى إقليم كردستان المجاور في العراق.وافق هؤلاء الإيرانيون القادمون لزيارة عائلية أو بحثاً عن عمل […]

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