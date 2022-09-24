ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب الهجرة قبالة سوريا  

2022/09/24 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © الهلال الأحمر السوري – دمشق (أ ف ب) – لقي 86 شخصاً حتفهم في كارثة غرق مركب كان يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي السوري السبت في حصيلة جديدة.وترتفع حصيلة الضحايا تباعاً منذ الإعلان عن غرق الزورق عصر الخميس.كما تُعدّ الأعلى منذ بدء ظاهرة […]

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