إجرام بغداد تطيح بقاتل ناشط مدني وأحد أقاربه في بغداد

2022/09/24 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بقتل الناشط باسم حسن عبيد وأحد أقاربه في بابل.وتمت عملية القبض بعد مناشدة شقيقه وتداول مواقع التواصل الاجتماعي عملية قتل المجني عليهما، ليتم القبض على الجناة بالاشتراك مع مديرية استخبارات الأمن السياحي في منطقة الكاظمية ببغداد واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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