محافظ الديوانية ينفي تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد

2022/09/24 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه_هامغداً الأحد الثامن والعشرين من شهر صفر دوام رسمي في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظة الديوانية ولاصحة لتعطيل الدوام الرسمي .فيما_وجهمحافظ الديوانية رسالة تعزية لمناسبة ذكرى وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيها :بأصواتٍ حزينة ..



و قلوبٍ كئيبة ..



و أرواحٍ والهة و دموعٍ هاملة نستقبل ذكرى رحيل نبي الرحمة ..



و شفيع الأمّة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بَعثه الله سبحانه و تعالى منقذاً للبشرية ، و اختاره من بين الرعيّة ، ليكون هدىً و ذكراً و نوراً واصطفاه لتبليغ الرسالة السماوية ..‎نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله صلاة لا يحصي لها الخلائق عددا (عظم الله لكم الأجر ) محافظ الديوانية زهير علي الشعلان الخزاعي#هذاوفيسياقمتصلوللشأن_ذاتهفقد بين محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا الأستاذ زهير علي الشعلان إن حكومته قد أكملت كافة إستعداداتها الأمنية والخدمية واللوجستية لإحياء زيارة الثامن والعشرين من صفر ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الأمنية والخدمية .

مؤكداً تعزيز كافة الطرق المؤدية الى محافظة النجف الأشرف بمفارز شرطة المرور لمساندة عمل الأجهزة الأمنية لمنع حدوث الإختناقات المرورية وإستنفار الأجهزة الأمنية بجميع تشكيلاتها لتأمين الحماية للزائرين في كافة المحاور والطرق النيسمية المؤدية الى محافظة النجف الأشرف.

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