كندا تستعد لعاصفة تاريخية

2022/09/24 | 13:49 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعدت المنطقة الشرقية من كندا يوم السبت لما قد تصبح إحدى أشد العواصف في تاريخ البلاد

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