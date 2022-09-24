الجيش اللبناني يعلن توقيف مهرب القارب الذي غرق قبالة طرطوس

2022/09/24 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن الجيش اللبناني عن توقيف المواطن المتورط في تهريب القارب الذي غرق قبالة محافظة طرطوس السورية وأسفر عن مقتل العشرات.

وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 21 ايلول 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقا من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالا حتى المنية جنوبا، كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21 ايلول 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22 ايلول 2022".

وأضاف البيان: "يستمر التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص".

المصدر: روسيا اليوم

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