حزب كردي لـ

2022/09/24 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، مازالا حتى هذه الساعة متمسكان بمواقفهم السابقة.

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