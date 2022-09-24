خلال ثلاثة اشهر .. اقليم كردستان باع اكثر من 37 مليون برميل من النفط

2022/09/24 | 13:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة “ديلوت” العالمية للخدمات المالية، اليوم السبت، ان صادرات إقليم كردستان العراق من النفط الخام تجاوزت 37 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من 3 مليارات دولار.

ونشرت الشركة بيانات حول مبيعات نفط إقليم كردستان اعتبارا من بداية شهر نيسان وحتى نهاية حزيران الماضي، حيث تم بيع 37 مليونا و 618 ألفا و 577 برميلا من النفط الخام عبر خطوط الأنابيب الناقلة مقابل سعر بيع بلغ 100 دولار و38 سنتا.

وفي المقابل باع الإقليم 237 ألفا و475 برميلا من النفط إلى المصافي المحلية مقابل سعر بيع بلغ 54.08 دولارا.

وبحسب البيانات، بلغت القيمة الإجمالية للنفط المباع في الأشهر الثلاثة 3 مليارات و789 مليونا و290 ألفا و279 دولارا، وبلغ مجموع الدخل المخصص للرواتب مليارا و571 مليونا و985 ألفا و275 دولارا.

وأشارت البيانات الصادرة عن الشركة إلى سداد مليار و695 الفا و597 دولارا مستحقات مالية وقروضا إلى الشركات النفطية العاملة في الإقليم، وبلغت تكاليف النقل والخزن 584 مليونا، و609 آلاف، و407 دولارات.

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