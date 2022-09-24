اللامي يرأس وفد اتحاد الصحفيين العرب في اجتماع وزراء الاعلام العرب بالقاهرة ويلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين

2022/09/24 | 13:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي وفد الاتحاد المشارك فى اجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي ، الدورة ٩٧ ، والمكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب بدورته الخامسة عشرة والاجتماع الوزاري للاعلام العربي المنعقد في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

والتقى اللامي ، على هامش اعمال المؤتمر مع كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في جمهورية مصر العربية وعبد الرحمن المطيري وزير الاعلام الكويتي ورمزان النعيمي وزير الاعلام البحريني ورئيس اللجنة العليا للحوار الوطني نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان وعدد من رؤساء الوفود العربية وممثلي الاتحادات العربية المشاركة ، وعقد لقاءات ثنائية تبادل فيها الرؤى حول جملة من التحديات التي تواجه الاعلام العربي .

وبحث مع النقباء العرب ، على هامش اجتماعات وزراء الاعلام ، آخر المستجدات والاستعدادات لاستضافة المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب الشهر القادم .

وكان المجلس الاعلى للاعلام المصري قد وجه الدعوة الرسمية لاتحاد الصحفيين العرب، للمشاركة في اعمال اجتماع وزراء الاعلام العرب .

وتضمنت الاجتماعات على مدى 3 أيام، انعقاد الدورة العادية (15) للمكتب التنفيذي والدورة العادية (97) للجنة الدائمة للاعلام العربي.

وتم بحث عدد من القضايا التي تخص الاعلام العربي تتصدرها مواصلة الدعم الاعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة، وتفعيل اهداف الاستراتيجية الاعلامية العربية 2022 – 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الاعلام خاصة منها التعامل مع الازمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة “كورونا”، ومتابعة خطة التحرك الاعلامي في الخارج ودور الاعلام في التصدي لظاهرة الارهاب والتطرف، والخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وادراج الاعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الاعضاء.

كما بحث مجلس وزراء الاعلام العرب خلال الدورة 52 ، عددا من المسائل التنظيمية والهيكلية، واستعرض الانشطة والتحركات المكثفة التي طبعت عمل بعثات ومراكز جامعة الدول العربية، بتعاون وثيق مع مجالس السفراء العرب في دول الاعتماد، واطلع على تقارير المنظمات والاتحادات الاعلامية، وفعالية “عاصمة الاعلام العربي”.

وقال نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحادالصحفيين العرب مؤيد اللامي في تصريح له :” ان اجتماع وزراء الاعلام العرب بالقاهرة يأتي في وقت هام وحساس ، نظرا لما يجري على الاراضي العربية المحتلة من انتهاك صارخ وجرائم متكررة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية، الامر الذي يتطلب تضافر الجهود لدعم القضية الفلسطينية.



يضاف الى ذلك المضي قدما في دعم الحريات الصحفية في البلدان العربية بما يسهم في ايجاد خطاب اعلام عربي قوي في التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية ويواجه التطرف الفكري ” .

واشار اللامي الى :” ان اتحاد الصحفيين العرب يمد اواصر التعاون خلال الفترة القادمة بين كافة الجهات والمؤسسات الاعلامية والصحفية للوصول الى صيغ تعاون مشترك في المجالات الاعلامية والتدريب والانتاج المشترك، لمواجهة التحديات والاسهام في بناء الوعي من خلال خلق بيئة عمل صحفية بمزيد من الحريات في شتى الاقطار لتخريج اجيال مدربة تسهم في نشر الوعي من خلال حزمة من الدورات التدريبية”.

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