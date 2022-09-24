اعتقال متهمين نفذا جريمة قتل بحق شقيق ناشط مدني وعمه في بابل

2022/09/24 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، اعتقال متهمين نفذا جريمة قتل بحق شقيق ناشط مدني وعمه جنوبي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "شرطة بابل من شعبة مكافحة إجرام قضاء القاسم بالاشتراك مع مفارز قسم استخباراتالقضاء، وبالتنسيق والتعاون مع العيون الساهرة من شعبة مكافحة إجرام الكاظمية بالعاصمة بغداد، تمكنت وبجهود حثيثة من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل شخصين وإصابة آخر بجروح جنوبي بابل في وقت سابق ولاذا بالفرار الى جهة مجهولة".

وأضاف البيان، أن "المتهمين من أحد مناطق العاصمة"، لافتة الى انه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءاهما العادل ".بدوره، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "الملقى القبض عليهم هم متهمين بقتل شقيق الناشط حسن عبيد في الحلة وعمه سنة ٢٠٢١".وأضاف، ان "قوة من مكافحة اجرام الكاظمية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات الامن السياحي تمكنت من اعتقال المتهمين اثناء تواجدهم في احد فنادق مدينة الكاظمية

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