2022/09/24 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VyxaQe04naE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #أربيل… تظاهرة حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة للمطالبة بمحسابة قتلة مهسا أميني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #أربيل… تظاهرة حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة للمطالبة بمحسابة قتلة مهسا أميني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).