2022/09/24 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال قتلة الناشط ” باسم حسن” وعمه في بغداد المركز الخبري الوطني.

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